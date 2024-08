Mgr Di Falco, ex-figure médiatique de l'Eglise de France

ERIC CABANIS

Monseigneur Jean-Michel Di Falco, qui célèbrera les obsèques d'Alain Delon, a longtemps été l'un des évêques les plus médiatiques de France, ami de stars et d'hommes politiques, mais confronté à un feuilleton judiciaire pour viol et agressions sexuelles qui dure depuis des années.

L'ancien évêque de Gap, âgé de 82 ans, connaissait Alain Delon "depuis très longtemps". L'acteur était en effet croyant, même si interrogé sur ce point en 2018 il répondait à Paris Match: "Je le suis moins que lorsque j'étais jeune. Je ne crois pas vraiment en Dieu, mais ma passion c’est Marie".