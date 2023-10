Nej, phénomène musical encore méconnu

Ses tubes se téléchargent par millions mais son nom n'évoquera sans doute rien au grand public: Nej, trois lettres mais un tsunami musical bien décidé à briller, après un parcours "contre vents et marées".

Pour parler de cette artiste, il faut d'abord regarder du côté des chiffres: 3,3 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify (soit l'une des artistes francophones les plus écoutées après Aya Nakamura et Angèle) et près de deux millions d'abonnés sur TikTok.