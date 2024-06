"On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros": certains festivals belges souscrivent à des assurances spéciales à cause de la météo

L'été est bientôt là et de plus en plus de festivals vont débuter. Mais la Belgique et son climat ne sont pas particulièrement clément avec eux et beaucoup sont dépendant de la météo. Notamment le Feel good festival qui a du annuler complètement son édition en raison des récentes pluies. Pour les festivaliers c'est un coup du surtout qu'ils ne seront absolument pas remboursés.

"Un des éléments aussi qu'on a voulu mettre en place, c'est une assurance qui couvre un maximum de cas en cas d'intempéries. Donc ça c'était vraiment l'objectif, c'est d'essayer de couvrir le maximum de cas", indique Ginno Innocente, coorganisateur de l'événement. "On sait que la météo est capricieuse en Belgique, on organise un événement à l'extérieur..."Cette assurance pourrait intervenir en cas d'annulation pour le remboursement des festivaliers. "Notre objectif premier, c'est que les concerts aient lieu. Donc ça, on travaille pendant un an pour organiser ce genre d'événement. Donc ça, c'est sûr qu'on va tout mettre en place et faire tout ce qu'on peut pour que les concerts se tiennent."

Après le Feel Good Festival d’autres pourraient suivre et être contraint de remballer. Et pour éviter les problèmes, plusieurs festivals ont décidé de se prémunir d'assurance spéciale mais onéreuse. C'est le cas du festival de Ronquières qui a dû annuler l'an dernier un concert en raison de la météo.

Dinno Innocente évoque notamment l'édition 2023 du festival de Ronquières. "On a réussi à maintenir le festival, mais pour le même prix, on aurait peut-être dû annuler", confie-t-il. "La pression sur les budgets est énorme. On ne peut pas augmenter les tarifs à l'envie. Et donc, c'est sûr qu'on fait attention à toutes les dépenses et un volet, une assurance de ce type est quelque chose de très, très onéreux. On parle de plusieurs dizaines, parfois centaines de milliers d'euros."

Toutefois, ces assurances n'interviennent pas dans tous les cas... "Une assurance annulation ça intervient lors de grosses catastrophes, qui sont déclarées par des gouverneurs ou des bourgmestres", indique l'organisateur de Dour. "Elles n'interviendront pas pour des petites pluies".