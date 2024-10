Pink Floyd a vendu ses droits musicaux à Sony pour 400 millions de dollars

Depuis sa création, Pink Floyd a remporté des succès majeurs avec l'album "Dark Side of the Moon" et des chansons comme "Another Brick in the Wall", "Wish You Were Here" et "Shine On You Crazy Diamond".

Ces dernières années, de grands artistes comme Neil Young, Sting et Bob Dylan ont également vendu tous leurs droits musicaux. Ils ont ainsi gagné des centaines de millions de dollars.