Plainte de l'Institut Jonathas contre le chorégraphe Thierry Smits pour antisémitisme

L'Institut Jonathas, centre d'études et d'actions contre l'antisémitisme en Belgique, a annoncé mercredi avoir déposé plainte contre le chorégraphe Thierry Smits pour incitation à la haine, antisémitisme et négationnisme. Il reproche à l'artiste belge plusieurs messages postés sur Facebook.

Selon l'institut, par ces messages, entre-temps supprimés, M. Smits "incite à la haine des juifs, minimise l'horreur de la Shoah, assimile l'État d'Israël au régime nazi et appelle à la destruction pure et simple de cet État".

"M. Smits cible les juifs en tant que peuple, lorsqu'il affirme que 'la majorité des juifs sont fascistes." Il banalise la Shoah et porte atteinte à la mémoire des millions de juifs qui en ont été victimes, lorsqu'il nazifie l'État d'Israël. Il n'exprime pas une opposition à la politique du gouvernement israélien, mais appelle à la destruction d'un État, lorsqu'il écrit 'the only solution, destroy Israel', ajoute encore l'Institut Jonathas dans son communiqué.