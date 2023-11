Scorpions et Machine Head vont clôturer le Graspop

Le Graspop avait déjà annoncé que Tool, Five Finger Death Punch, Judas Priest, Bring Me The Horizon et Avenged Sevenfold viendront également au festival l'été prochain.

Le Graspop aura lieu à Dessel du 20 au 23 juin. La vente des billets débutera le 25 novembre à 10h00 via Ticketmaster.