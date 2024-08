Skydance en pole position pour prendre le contrôle de Paramount

Le producteur et homme d'affaires Edgar Bronfman Jr., actuel patron de la plateforme Fubo, s'est retiré de la course à la reprise de l'empire médiatique américain Paramount, ont indiqué dans la nuit de lundi à mardi plusieurs médias américains. Le producteur David Ellison et sa société Skydance Media sont désormais les seuls candidats au rachat du groupe, a confirmé Paramount Global. Un accord devrait être conclu au premier semestre 2025.