Sony rachète la moitié de l'oeuvre de Michael Jackson pour un demi-milliard d'euros

Sony Music Group aurait payé au moins 600 millions de dollars (556 millions d'euros) pour racheter la moitié du catalogue musical de Michael Jackson. Il s'agirait de la plus grosse transaction jamais réalisée pour l'œuvre d'un musicien, a rapporté samedi la chaine britannique BBC.

Si ce chiffre est exact, la valeur totale de l'oeuvre de l'artiste pourrait s'élever à près de 1,2 milliard de dollars (1,12 milliard d'euros).

Michael Jackson est l'une des pop stars les plus populaires de tous les temps, avec plus de 400 millions d'albums vendus dans le monde. Son album "Thriller", sorti en 1982, est par ailleurs l'album le plus vendu de tous les temps, selon le Guinness World Records.