Spotify lance sa "daylist" dans le monde entier

L'entreprise suédoise a lancé le service il y a un an. D'abord disponible aux Etats-Unis, au Canada, Royaume-Uni, en Australie, Nouvelle-Zélande et Irlande, la "daylist" a ensuite été ouverte à 65 autres pays et c'est désormais l'heure du lancement global. Les playlists sont aussi maintenant composées dans d'autres langues que l'anglais, notamment en français.

Spotify est le plus grand service de streaming audio, avec 626 millions d'utilisateurs actifs, dont 246 millions de comptes payants. La plateforme est utilisée dans plus de 180 pays.