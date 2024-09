Tarmo Peltokoski, cure de jouvence à l'orchestre du Capitole de Toulouse

"Il donne l'impression d'avoir une telle maturité, une telle connaissance intime du répertoire. Il n'y a pas du tout d'esbroufe chez lui, on sent que c'est l'amour et la connaissance de la musique qui le portent et qui portent, du coup, les musiciens qui jouent avec lui", poursuit-elle.

Quelques jours avant le concert inaugural, l'orchestre est en répétition. Chaque musicien est en place lorsque Tarmo Peltokoski, cheveux noirs un peu ébouriffés et silhouette fluette, monte sur l'estrade qui leur fait face.

Quand les premières notes s'élèvent, il prend corps, mobile et expressif. Ses gestes précis et assurés sont ceux d'un chef déjà aguerri. "J'oublie qu'il est jeune quand il est sur l'estrade. Il a des connaissances d'une telle profondeur, une telle passion pour la musique", raconte Jaewon Kim, 30 ans, premier violon et supersoliste sud-coréenne.