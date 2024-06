Tomorrowland publie sa propre trilogie de romans fantastiques

"The Great Library of Tomorrow" sera le premier volet de la trilogie "The Book of Wisdom". Celle-ci était auparavant un thème annuel du festival, et a inspiré les décors et les scènes féeriques de cette édition. En plus de la version néerlandaise publiée par la maison d'édition anversoise Standaard Uitgeverij, des versions américaine, britannique, australienne, française, allemande et polonaise du premier livre sont d'ores et déjà prévues.

Pour Tomorrowland, le passage à la fiction littéraire représente "la dernière étape de l'évolution vers une marque de divertissement à portée mondiale". Autrement dit, les attentes ne sont pas des moindres. Le festival décrit ainsi les livres prévus comme des "romans d'aventure" axés sur les mondes magiques de l'événement et les "valeurs fondamentales que sont l'unité, l'espoir, l'amour et la nature". La trilogie se déroule dans le présent, mais dans des univers différents (Tomorrowland).