Un documentaire consacré à un Palestinien emprisonné récompensé au Festival des Libertés

Le documentaire dresse un portrait de Marwan Barghouthi, figure populaire auprès des Palestiniens, lors d'un récit qui mêle des interviews personnelles, des images d'archives et des séquences d'actualité. Haut cadre du Fatah, M. Barghouthi est emprisonné en Israël pour des attentats meurtriers. Il avait notamment lancé en 2017 une grève de la faim inédite, qui a mobilisé de nombreux Palestiniens au-delà de son parti.

"Le film nous plonge au cœur des mécanismes d'oppression tout en soulevant des questions essentielles sur la réponse d'Israël à l'émergence d'une proposition politique alternative à celle du Hamas à l'époque", décrit le communiqué du festival.

"À travers ce récit captivant, "Tomorrow's Freedom" s'impose comme un documentaire extrêmement pertinent, non seulement pour comprendre la situation des prisonniers palestiniens, mais aussi pour réfléchir aux défis démocratiques en Palestine et à la diversité des opinions", explique le communiqué.

"Malgré des éléments frôlant l'hagiographie, ce film se révèle être un outil pédagogique qui incite à la réflexion et à l'action. Il invite les spectateurs, jeunes et moins jeunes, à s'engager et à mieux comprendre un conflit complexe et profondément humain. Un documentaire incontournable pour quiconque cherche à appréhender la situation politique au Moyen-Orient sous un autre angle", recommande le festival.

La 23e édition du Festival des Libertés a débuté jeudi au Théâtre National à Bruxelles; sous le signe des "Humanismes".