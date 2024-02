Un nouveau patron pour les studios Disney

M. Greenbaum était jusqu'à présent co-président de Disney Searchlight Pictures, producteur récemment de 'Pauvres créatures', Lion d'Or et nommé aux Oscars. Parmi les précédents succès du studio figurent 'La Forme de l'Eau' (quatre Oscars en 2018) et 'Nomadland' (trois Oscars en 2021). Le nouveau patron de Disney Motion Picture a aussi été actif chez Miramax.

Les dernières productions du studio ont déçu. La plus récente, 'The Marvels', n'a ainsi généré que 206 millions de dollars à l'échelle mondiale. Le secteur est désormais dominé par Comcast Corp.'s Universal Pictures (Super Mario Bros, Oppenheimer).

Sean Bailey aura lui marqué l'histoire de la société avec les remakes de 'La Belle et la Bête' et 'Le Livre de la Jungle' incarnés par de vrais acteurs. Deux films qui ont généré ensemble plus de 2 milliards de dollars au box office. 'La Petite Sirène', l'an dernier, a quant à lui déçu.