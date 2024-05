Une étoile Michelin pour un bar à tacos mexicain

Celles et ceux qui vont manger à El Califa de León, à Mexico, ne doivent pas s'attendre à des nappes amidonnées, ou même à des tables. Pourtant, ce bar à tacos est le premier du genre à recevoir une étoile Michelin. L'établissement, qui existe depuis plus de 50 ans, a été récompensé pour sa cuisine honnête et savoureuse, justifie le guide.