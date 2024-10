Validé par Eddy de Pretto, le phénomène Claude livre un premier album sous "tension"

Après des débuts remarqués et les premières parties d'Eddy de Pretto, l'ovni de la scène française Claude atterrit vendredi avec un premier album "In extremis" enveloppé de techno, constamment sur le fil entre "tension" et interrogations.

Pour un artiste de 26 ans, qui a éclos pendant les confinements liés à la pandémie de Covid-19, intituler un premier opus "In extremis", à l'article de la mort dans le sens étymologique, plante le personnage.