Wim Wenders recevra un prix pour l'ensemble de son œuvre aux European Film Awards

Né en 1945 à Düsseldorf en Allemagne, Wim Wenders se lance dans le cinéma en 1970 avec un premier long métrage fictionnel "Summer in the City". Le désormais septuagénaire a réalisé au cours de sa carrière une dizaine de documentaires et plus de vingt films de fiction.

Le cinéaste a gagné de multiples récompenses au cours de sa carrière, notamment la Palme d'Or du Festival de Cannes et un Bafta pour "Paris Texas" en 1984, deux European Film Award pour "Wings of Desire" (1988) et Pina (2011) ou encore un Ours d'Argent au Festival international du film de Berlin (Berlinale). "Perfect Days", son dernier long métrage en date (2023), a aussi été nommé pour l'Oscar du meilleur film international lors de la cérémonie 2024.