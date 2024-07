Des concentrations d'ozone élevées sont prévues aujourd'hui et demain

Attention si vous êtes une personne sensible à la pollution atmosphérique : il est conseillé d'éviter tout effort physique exceptionnel et tout exercice en extérieur durant les heures qui viennent. On attend des concentrations d'ozone élevées aujourd'hui/mardi, ainsi que demain/mercredi, prévient la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine).