Espagne: fin du nettoyage d'une marée noire sur trois plages

Mercredi après-midi, "35 m3 de déchets ont été ramassés" et "la côte est propre", a indiqué le service 112 de Valence sur le réseau social X.

Le nettoyage de trois plages de Valence, dans l'est de l'Espagne, fermées au public en pleine saison touristique après une marée noire d'hydrocarbures sur plusieurs centaines de mètres de côte, est terminé, ont annoncé mercredi les services d'urgence.

L'origine du déversement d'hydrocarbures, constaté mardi dans cette zone très touristique de l'Espagne et qui a touché une partie d'un parc naturel, n'était pas encore connue mercredi.

"L'état de la plage sera analysé en vue d'une éventuelle réouverture, mais la baignade ne sera pas autorisée tant que les analyses de l'eau n'auront pas été effectuées et que les résultats ne seront pas négatifs", a ajouté le même service.

Mercredi, des techniciens, en blouse blanche et masque de protection sur le visage, ont ramassé à la pelle les plaques d'hydrocarbures sur ces plages, ont constaté des correspondants de l'AFP.

"L'ensemble de la zone où les hydrocarbures ont été détectées est désormais exempte de pollution, d'après toutes les inspections que nous avons effectuées, aussi bien hier en fin de journée que ce matin", a assuré Mme Ibanez.

Jose Jordan

"Nous disposons des meilleurs professionnels pour (...) analyser le type de substance" et aussi pour "enquêter et surveiller l'évolution de la nappe" d'hydrocarbures "et son impact sur la mer", a-t-elle assuré.