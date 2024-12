Charger vos appareils mobiles ne sera plus pareil à partir d'aujourd'hui: "Cela va simplifier la vie des citoyennes et citoyens européens"

En janvier dernier, la Chambre avait adopté un projet de loi porté par la ministre des Télécommunications Petra De Sutter. Ce texte, adopté à l'unanimité, transpose la directive européenne en ce sens.

Les nouvelles règles européennes en vigueur stipulent que "tous les nouveaux téléphones portables, tablettes, appareils photo numériques, écouteurs et casques d'écoute, consoles de jeux vidéo portables et haut-parleurs portables, liseuses électroniques, claviers, souris, systèmes de navigation portables et écouteurs vendus dans l'UE" doivent disposer d'un port de charge USB de type C, détaille le Parlement européen. À partir du 28 avril 2026, cette exigence s'appliquera aussi aux ordinateurs portables.

"La directive harmonise également les exigences en matière de recharge rapide et offre aux consommateurs la possibilité de ne pas recevoir de nouveau chargeur à chaque achat d'appareil", poursuit le Parlement. Les fabricants sont toutefois tenus de mettre à jour leur emballage afin d'afficher clairement les informations concernant les caractéristiques de charge et les accessoires inclus avec le produit acheté.