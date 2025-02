Des hackers chinois s'attaquent à la Sûreté de l'Etat: que pouvaient-ils bien chercher?

C'est l'une des plus importantes intrusions dont est jamais été victime la Sûreté de l'État. Entre 2021 et 2023, des hackers chinois ont intercepté 10% de ses courriers électroniques. Aucune donnée classifiée n'a été volée, mais les pirates ont obtenu des informations confidentielles sur 500 employés: copie de carte d'identité, de permis de conduire et d'adresse...

Dans cette affaire rapportée par le journal Le Soir, on apprend que la Sûreté de l'État était cliente d'une société américaine qui s'appelle Barracuda et qui lui fournissait une sorte de pare-feu, un logiciel de sécurité. C'est au sein de ce logiciel de sécurité qu'il y a eu une faille et des hackers chinois ont pu rentrer dans le logiciel de la firme Barracuda et obtenir ces données auprès de tous les clients de cette société américaine, dont la Sûreté de l'État belge.