Données personnelles et IA : X visé par huit plaintes en Europe, dont une en Belgique

Elle a déposé des plaintes en Autriche, Belgique, France, Grèce, Irlande, Italie, Espagne et aux Pays-Bas pour contraindre le réseau social à respecter les droits de ses plus de 60 millions d'utilisateurs en Europe.

"Il semblerait que la DPC n'ait pas remis en cause la légalité du processus en lui-même (...) et ne s'attaque pas au coeur du problème", écrit le directeur de Noyb, Max Schrems, cité dans le communiqué.

L'association, dont l'acronyme se réfère à "None of your business" (signifiant en anglais "Ce ne sont pas vos affaires"), est à l'origine de nombreuses plaintes contre les géants du web.