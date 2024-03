La consommation numérique de la radio devrait rattraper l'écoute FM en 2024

Pour l'administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, il est clair qu'on assistera un jour à un "switch-off" de la radio FM. "On doit passer au DAB+, pour des questions économiques et environnementales, mais aussi pour maintenir la crédibilité envers le public."

Une situation qui pourrait entrainer une série de problèmes, selon le co-président de RadioZ, Nicolas Boulart. "La Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas donné les moyens à toutes les radios indépendantes d'émettre en DAB+, et en fonction de leur zone cadastrale, certaines radios n'ont simplement pas la possibilité d'émettre de façon digitale", regrette-t-il.

"On doit se mettre autour de la table et discuter ensemble de solutions", appuie Jean-Paul Philippot. "Il ne sera peut-être pas possible de régler tous les problèmes, mais on pourra trouver des alternatives. Il faut le faire vite, car si on procrastine, la vague va passer et on l'aura ratée."