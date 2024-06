Les tests de Mathieu: Ikea veut rendre votre maison plus "smart" avec quelques nouveaux capteurs

Ikea continue d'avancer à tâtons sur le marché délicat de la maison connectée, dont on connaît les limites au niveau du grand public. Et cette fois, l'enseigne suédoise se penche sur la sécurité domestique avec sa nouvelle gamme Smart Safety. De l'eau qui coule, une porte ou une fenêtre qui s'ouvre, des mouvements: ces capteurs peuvent s'intégrer dans votre maison connectée Ikea (ou dans des systèmes compatibles utilisant les mêmes normes, c'est assez ouvert généralement), et déclencher différentes actions selon les scénarios.

Basiques et pas chers

Ikea n'a pas l'intention de rivaliser avec les géants de la technologie: l'entreprise propose des dispositifs de maison intelligente basiques, mais donc abordables et simples à configurer. Le plus simple, c'est de tout faire passer par l'application Ikea Smart Home, et d'avoir donc le hub Dirigera à la maion (60€, peut s'intégrer dans Google Home, Apple HomeKit et Alexa d'Amazon), afin de créer des scénarios sur mesure (notifications, activation d'autres types appareils, etc). Mais Ikea a prévu des options plus simples: une connexion directe entre un capteur (mouvements dans le couloir) et des lampes (ampoules Ikea connectées du couloir).