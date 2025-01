Les tests de Mathieu: pourquoi Dyson a-t-il sorti un casque audio ?

À propos de la sortie de cet appareil, Jake Dyson, ingénieur en chef (et par ailleurs fils aîné du fondateur, James), précise que "avec plus de 30 ans d'expérience en aéroacoustique, nous avons la maîtrise du son". Un lien pas forcément évident à imaginer, de prime abord. J'avais surtout pensé à "quelques années d'expérience" car, en pleine crise Covid, Dyson avait lancé le Zone, un casque audio affublé d'un purificateur d'air aimanté à placer devant le nez et la bouche (ce truc peut toujours être acheté quelque part en ligne, ce n'est pas une blague):

L'expertise de Dyson est connue et reconnue dans le domaine de l'entretien de la maison et des cheveux. L'entreprise d'origine anglaise maîtrise sans conteste les flux d'air: aspirateurs avec ou sans fil, purificateurs d'air, sèche-mains dans les commerces, sèche-cheveux... le fil rouge est évident (seules ces lampes un peu magiques sortent du lot). On n'attendait donc pas Dyson sur le terrain de jeu très concurrentiel de l'audio personnelle. C'est pourtant bien ce qu'est le OnTrac : un casque recouvrant qui se connecte en Bluetooth à une source musicale, typiquement un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Très haut de gamme ( 499€ ), il est forcément balaise au niveau de la qualité audio et de la réduction de bruit active.

Avec le OnTrac, Dyson se montre plus raisonnable et s'amuse sur un nouveau marché où il n'est pas attendu, où il ne compte sans doute pas faire fortune, mais sur lequel il pense avoir quelque chose à proposer: le casque audio entièrement sans fil, avec réduction active de bruit, livré dans un bel étui de protection et, seule véritable originalité visible de l'appareil, des caches d'oreille et des coussinets interchangeables, "aux milliers de combinaisons possibles".

Du gros son

On l'imagine, les ingénieurs de chez Dyson ont eu carte blanche au niveau composant et R&D pour proposer le meilleur casque audio selon l'entreprise. Ils se sont donc amusés, même si on sait peu des détails techniques de l'appareil. On apprend qu'on a droit à "une gamme de fréquences sonores étendues de 6 à 21.000 Hertz". Une manière de dire, finalement, qu'on entend beaucoup de détails avec le OnTrac sur les oreilles. La scène sonore est large, comme on dit: on distingue clairement les instruments, les voix se détachent avec délicatesse mais précision... on se régale. Le tout avec des composants de grande qualité, selon Dyson, et un processeur de signal numérique (DSP) finement travaillé. Cependant, j'ai déjà ressenti une telle richesse sonore sur des appareils vendus la moitié du prix, restons honnêtes. Le volume et la musique se contrôlent avec un mini-joystick sur l'oreille droite, tellement plus efficace que toutes les zones tactiles inventées par la concurrence.

De la belle réduction active de bruit

L'OnTrac de Dyson, avec ses 8 microphones, s'avère particulièrement efficace pour annuler le bruit ambiant. Comme toujours, cela concerne principalement les basses fréquences (les bruits sourds comme les transports en commun, une ventilation, le brouhaha...), mais comme les ténors du secteur, le OnTrac parvient aussi à réduire partiellement les conversations ambiantes. Le casque réduit les nuisances sonores "jusqu’à 40dB" et surveille les sons environnants "384.000 fois par seconde", nous dit Dyson. Des valeurs qui nous parlent peu, finalement, mais qui cachent une réalité: on est face à l'un des meilleurs dispositifs pour s'isoler concrètement du monde qui nous entoure, ce qui s'avère agréable au travail, et souvent indispensable dans les transports en commun (dès qu'on y a goûté...). Pour changer de mode, il faut tapoter (fermement) sur le cache de l'oreille droite). Petite excentricité: le bruit extérieur, comme les poussières du Dyson V15 detect, est suivi et signalé en temps réel par l'appareil (via l'application MyDyson, en l'occurence, qui n'a rien d'exceptionnelle car elle gère l'ensemble de vos produits Dyson) :