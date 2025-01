Les tests de Mathieu: Nuki corrige tous les défauts de ses serrures connectées avec la Smart Lock Ultra

Nuki frappe fort avec sa Smart Lock Ultra : une serrure connectée performante, compacte et sécurisée. Malgré une installation plus technique, elle offre un contrôle local ou à distance fiable, une autonomie solide et une fabrication européenne. Le prix est élevé, mais justifié: 349€ tout compris.

Il y a deux types de serrures connectées. Le premier est assez archaïque mais plus simple à installer: on fixe un appareil avec une petite "pince" sur la clé du côté intérieur de la porte, puis un moteur fait tourner la clé. Vous pouvez donc garder votre barillet et vos clés, mais l'efficience énergétique est moindre, tandis que l'encombrement est plus important (c'est nettement moins discret). Yale continue dans cette voie ( voir mon test de la Linus 2 ), Nuki a donc bien fait de passer à la seconde option, celle du barillet spécifique avec un ergot tourné par la serrure. L'installation est plus complexe, car il faut changer de barillet, mais on se retrouve avec une espèce de grosse poignée de porte ronde contenant un moteur qui ouvre/ferme la porte avec une meilleure efficience. Selon moi, on est gagnant sur toute la ligne.

Pionnier dans le domaine de la serrure connectée, Nuki vient de sortir un nouveau modèle. Et il a bien fait: sa Smart Lock Ultra est une réussite dans tous les domaines, et l'entreprise autrichienne a gommé tous les défauts que je reprochais aux versions précédentes. Le prix est conséquent, mais dans la moyenne des modèles de qualité: 349€, mais tout est compris (serrure, barillet sécurisé avec 3 clés, Wi-Fi pour la connecter à internet).

Par le passé, j'ai pu reprocher à Nuki un manque de réactivité et de stabilité de son application. Les choses ont changé: Nuki (sur iOS à tout le moins) s'avère fiable. Quand vous la lancez, elle affiche l'état de votre serrure après 1 ou 2 secondes , ce qui est très raisonnable. En appuyant au centre, l'option d'ouverture/fermeture est proposée, qu'il faut confirmer via un pop-up pour éviter les fausses manipulations. La serrure-poignée tourne alors "sur elle-même": elle est effectivement reliée directement au centre du barillet. Nuki a utilisé un petit moteur sans balai, une techno en provenance des voitures électriques, qui améliore l'efficience (moins d'énergie nécessaire). La serrure s'avère assez bruyante (plus que la Tedee que j'utilise depuis des années), et elle peut tourner très rapidement si vous le désirez - ce qui augmentera encore le volume.

Vous devez fixer à l'extrémité intérieure de ce barillet customisé une plaquette ronde, sorte de rosace sur laquelle vous clipserez la serrure. Quelques minutes de réglages pour la calibrer et la connecter - si vous souhaitez la contrôler à distance - à votre réseau Wi-Fi (il ne faut plus passer par un bridge, ce qui est un point très positif), et vous voilà finement équipé pour contrôler l'ouverture et la fermeture de votre habitation.

Le kit Smart Lock Ultra ( 349€ ) de Nuki comprend donc la serrure ronde et un barillet, ce dernier intégrant tout ce qu'il faut pour s'adapter à l'épaisseur de votre porte. Dans le cas de mon test, c'était une vieille porte d'entrée en bois, le barillet faisait seulement 60mm: j'ai donc du retirer les rallonges préinstallées et tout refixer correctement. Une opération un peu délicate, même si l'application vous accompagne assez clairement, étape par étape, tout au long de l'installation. Vous recevez trois clés sécurisées pour ouvrir depuis l'extérieur si vous ne souhaitez pas utiliser votre smartphone.

Efficace à domicile (donc en connexion directe via le Bluetooth), la Nuki Ultra peut aussi se commander depuis l'autre bout de la planète, vu qu'elle est connectée à votre réseau Wi-Fi (ce qui n'est pas une obligation). Mais c'est moins stable : lors de mon premier test, j'ai du patienter une vingtaine de secondes avant de voir la mention "hors ligne" ; et encore 20 secondes de plus pour qu'elle apparaisse finalement en ligne et soit contrôlable. Vous pourriez donc avoir quelques frayeurs à distance, et la meilleure solution est alors d'être patient, de checker le statut de connexion dans les paramètres. D'autres types de contrôle sont possibles, car la serrure est compatible avec d'autres protocoles de domotique ouverts, tels que des hubs Matter (via Threads) que vous pourriez avec chez vous.

© RTL info

Sa durée de vie dépend forcément de votre utilisation. D'après Nuki, avec un usage standard d'ouverture/fermeture, vous êtes à l'aise: 7-9 mois sans accès à distance (Bluetooth), 5-7 mois avec accès via Thread, 4-6 mois avec accès à distance via Wi-Fi. Sachez qu'il faut deux heures pour charger entièrement la batterie intégrée de la serrure, ce qui devra se faire exclusivement avec le câble fourni à l'extrémité aimantée (si vous n'avez pas de prise à proximité, il est assez facile de déclipser la serrure avec un petit bouton très discret).

La meilleure serrure connectée ?

En optant pour un format compact et efficace, en y intégrant des connectivités à distance et une belle batterie, Nuki vient de remplacer Tedee dans mon classement (non-exhaustif) des meilleures serrures connectées disponibles en Belgique. L'installation est certes un peu plus laborieuse que les versions précédentes qui tournaient votre clé, mais ça en vaut la peine. La Smart Lock Ultra fonctionne bien quand vous êtes à côté et, même s'il faut parfois attendre un peu quand vous tentez d'y accéder à distance via le Wi-Fi, elle peut être contrôlée depuis n'importe où dans le monde, ce qui peut s'avérer utile pour ouvrir votre maison à une connaissance, un entrepreneur, etc. Le prix de 349€ est justifié, car il est "tout compris" (serrure, barillet, clé... et aucun abonnement nécessaire). Cerise sur le gâteau: Nuki est une entreprise autrichienne qui fabrique la serrure dans une usine roumaine, une configuration européenne assez rare dans le domaine de l'électronique.

© RTL info