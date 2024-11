Les tests de Mathieu - Sony LinkBuds Fit : des écouteurs "souples" et... personnalisables

Sony mise sur la compacité, la personnalisation et un maintien optimal avec ses LinkBuds Fit. Performants et confortables, ces écouteurs séduiront les utilisateurs actifs, mais leur prix élevé pourrait en décourager certains.

Le confort et la personnalisation sont au cœur de la proposition de Sony avec ces LinkBuds Fit. L’utilisateur peut choisir parmi plusieurs embouts en silicone pour un ajustement précis et un confort prolongé. De plus, Sony propose une gamme d’accessoires, dont des housses pour le boîtier, disponibles en divers coloris, permettant de personnaliser encore davantage l’apparence de ses écouteurs. Cette approche modulable est une première pour Sony et montre leur volonté d’offrir une expérience utilisateur unique. Cependant, il faudra repasser à la caisse et dépenser entre 10 et 20€ pour customiser écouteurs ou boitier.

Sony, pionnier parmi les pionniers des écouteurs sans fil, essaie de se démarquer dans un océan de concurrence. Il flirte avec les limites du design et de la technologie en proposant de nouveaux LinkBuds, baptisés Fit en 2024. Compacts, élégants et légers, ces écouteurs s’adressent aux utilisateurs recherchant des écouteurs discrets mais performants. Leur boîtier, à l’allure soignée, se glisse facilement dans une poche, et leur design en silicone souple (voir photo ci-dessous) est pensé pour s’adapter parfaitement à la forme de l’oreille, offrant un excellent maintien, idéal pour les activités sportives.

Des performances dignes de Sony

Sur le plan de la performance audio, les LinkBuds Fit tiennent leur promesse : le son est précis et équilibré, idéal pour apprécier chaque détail tant en musique qu'en vidéo. Ils intègrent également un mode d’annulation de bruit automatique qui s’ajuste à l’environnement, offrant une immersion appréciable même si elle reste un cran en dessous des meilleurs modèles du marché. Pour les appels, Sony a inclus sa technologie Precise Voice Pickup, qui garantit une bonne clarté de voix même dans des environnements bruyants. Je l'ai essayée et ça fonctionne bien, mais difficile de dire que ça fonctionne beaucoup mieux que la concurrence, car toutes les marques avancent les mêmes arguments.

© Sony

Côté technique, les LinkBuds Fit sont équipés du processeur V2 de Sony, connu pour ses performances de réduction de bruit, et du Dynamic Driver X, un haut-parleur spécialement conçu pour une restitution sonore fidèle. Les écouteurs supportent aussi le High-Resolution Audio Wireless, gage de qualité sur le papier. Le ressenti est clair: on est dans le haut de gamme, le son est riche et détaillé. Sony inclut quelques fonctionnalités pour améliorer l’expérience au quotidien : contrôle vocal, connexion multipoint, fonction Auto Switch pour passer automatiquement de l’écouteur à l’enceinte LinkBuds Speaker (vendue séparément...), et la compatibilité avec des applications comme Spotify Tap. En résumé, les Likbuds Fit sont performants et remplis de fonctionnalités plus ou moins inédites, plus ou moins utiles...

Conclusion: un prix qui pourrait refroidir

Toutefois, cette qualité et cette personnalisation ont un coût. Affichés à 199€, les LinkBuds Fit se situent dans une gamme de prix élevée, tandis que la tendance est à la baisse: de nombreux concurrents proposent des alternatives plus accessibles (pour des produits un peu moins complets et performants). Si Sony mise sur la fidélité de ses utilisateurs et l’expérience de marque, le marché des écouteurs sans fil reste compétitif, avec des modèles débutant à 50€ offrant des expériences tout à fait respectables. Les LinkBuds Fit s’adressent donc à un public exigeant, prêt à investir pour une expérience sur mesure et la qualité sonore signée Sony.