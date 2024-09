La commission de l'Energie demande la réactivation des primes Renolution 2024

La commission de l'Environnement du Parlement bruxellois a adopté mercredi la proposition de résolution déposée par les partenaires potentiels francophones d'une majorité en Région bruxelloise (MR - Engagés - PS) visant à inciter le gouvernement régional à lever la suspension du versement des primes Renolution pour l'année en cours et à proposer un ajustement budgétaire en conséquence.

Le texte a été adopté à l'unanimité.

Les primes Renolution soutiennent les travaux de rénovation du bâti en Région de Bruxelles-Capitale. Le budget destiné à leur financement pour l'année 2024 étant épuisé, le gouvernement bruxellois a décidé de ne plus autoriser, depuis le 16 août, l'introduction de nouvelles demandes.

Pour atteindre les objectifs de la Région en matière de transition énergétique et rassurer les ménages bruxellois et le secteur de la construction, la proposition appelle le gouvernement à reprendre le traitement des demandes portant sur des travaux réalisés en 2024 et à garantir que les primes y afférentes seront versées courant 2025.