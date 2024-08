Le salon en plein air Retrouvailles revient le premier week-end de septembre à Liège

Parmi les exposants figurent notamment l'ASBL les Grignoux, dont l'activité principale est l'exploitation de cinémas, l'Université du 3e Âge, l'école de danse Little Dream, Child Focus, la Défense, l'ASBL Vie féminine et Greenpeace Belgique.

Ce salon est devenu, après plus de 30 années d'existence, "le rendez-vous incontournable du milieu associatif et des services publics œuvrant dans les loisirs, la culture, le sport, l'environnement ou encore la solidarité", a indiqué le directeur de l'ASBL Enjeu, qui organise l'événement.

En plus de découvrir les associations, qui seront installées dans les allées du parc, les visiteurs et visiteuses auront l'occasion d'assister à des présentations et spectacles sur divers podiums disposés sur le site et dans l'auditorium de la Boverie.

Enfin, pour la 4e année, l'espace MobiCité regroupera en un même lieu tous les acteurs de la mobilité à Liège. Des informations et animations y seront proposées autour de la mise en service du tram, de la restructuration du réseau des bus Tec, des voitures partagées, des aménagements cyclables ou encore des trottinettes en libre-service. Les personnes présentes auront, entre autres, l'occasion de participer à des balades à vélo, de faire graver leur vélo et d'essayer le véhicule crash-test destiné à sensibiliser au port de la ceinture de sécurité.

L'entrée aux Retrouvailles est gratuite. Le programme complet est disponible sur le site internet suivant: www.retrouvailles.be.