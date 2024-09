Mali: une merveille de 500 ans se refait une jeunesse, malgré les périls

C'était mi-août alors que le Sahel essuyait des précipitations torrentielles. "Depuis dix ans, on n'avait pas eu cette quantité de pluie", dit Abdoulaye Cissé, architecte qui apporte à la réhabilitation son expertise de l'architecture en terre crue pour le compte d'une ONG française.

Le Tombeau des Askia avait enfin commencé sa restauration quand un toit a lâché sous l'effet des ans et des pluies, éclairant la vulnérabilité du monument en terre crue de Gao (nord du Mali) inscrit au patrimoine mondial en péril, et la menace du changement climatique.

Le Tombeau a été édifié en 1495 par Askia Mohamed, sous lequel Gao devint la capitale de l’empire Songhaï et l'islam la religion officielle.

Abdoulaye Cissé relativise: le chantier ouvert en mars, quatre ans après son annonce, aurait été arrêté de toute façon pendant la saison des pluies et reprendra après, fin septembre peut-être. Et puis ce contretemps, après beaucoup d'autres, était prévisible. Les travaux menés depuis mars l'ont confirmé: "La structure est affaiblie, les bois sont très, très vieux".

Inscrit au patrimoine de l'Humanité en 2004, le tombeau, avec les mosquées à toit plat, les nécropoles et l'espace des assemblées en plein air, a été versé en 2012 au patrimoine en péril quand les jihadistes et les indépendantistes ont pris Gao et Tombouctou, également reconnue par l'Unesco pour son intérêt exceptionnel.

MICHELE CATTANI

L'Unesco a conclu que la protection du site ne pouvait plus être garantie. Depuis, les rebelles ont été chassés des villes. Mais la région est toujours en proie aux violences et les experts étrangers ne viennent plus.

Aussi le chantier ouvert en mars est-il une heureuse nouvelle. Ali Daou, chargé de programme à l'Unesco, n'a "pas connaissance d'une intervention d'une telle envergure sur le tombeau" en un demi-millénaire d'existence.