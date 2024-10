Nigeria: l'ONU débloque 5 millions de dollars pour les victimes d'inondations

"Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies a débloqué 5 millions de dollars pour intensifier la réponse aux inondations et répondre aux besoins critiques dans trois des États les plus touchés par les inondations au Nigeria : Borno et Bauchi dans le nord-est, et Sokoto dans le nord-ouest", ont indiqué les Nations Unies dans un communiqué publié mercredi soir.

Selon les secours nigérians, la saison des pluies en cours au Nigeria a fait "plus de 300 morts" et contrait "au moins 1,2 million de personnes" à quitter leurs domiciles.