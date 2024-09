Retour des 24 heures de Belgique de Puzzle le dernier week-end d'octobre à Hannut

Après quatre années d'interruption, le championnat des 24 heures de Belgique de Puzzle revient les samedi 26 et dimanche 27 octobre prochains à Hannut, en Hesbaye liégeoise, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Événement phare de la vie hannutoise, le championnat des 24 heures de Belgique de Puzzle se déroulera sur le site du Marché couvert, route de Landen, à Hannut.

L'épreuve a été créée en 1985 en vue de récolter des fonds au profit de La Passerelle, un service résidentiel et de logements supervisés pour adultes en situation de handicap. Elle profite aujourd'hui aussi au service d'accompagnement Inter-Actions et à La Croisette, un espace d'accueil et de rencontre.