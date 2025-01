Attrape-t-on vraiment la grippe en ayant froid? Voici le vrai et le faux sur ce virus saisonnier

4 degrés, vent et crachin au programme ce mardi après-midi. En plein hiver, les virus courent, à commencer par celui de la grippe. Mais avons-nous vraiment plus de risques d'attraper la grippe si nous ne sommes pas suffisamment couverts ? C'est ce que nous allons essayer de savoir.

La grippe est un virus qui peut infecter le nez, la gorge et les bronches, et plus rarement les poumons. Lorsqu'un individu malade parle ou tousse, il projette des micro-gouttelettes qui peuvent contaminer les autres. Plus il fait froid et humide, plus ces gouttelettes restent longtemps en suspension dans l'air.