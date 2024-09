Capital santé: les crèmes pour le visage sont-elles vraiment utiles pour ralentir le vieillissement de la peau?

"Eh bien, oui et non", affirme-t-elle, en nuançant. "Bien hydrater sa peau, ça oui, c'est important, lorsque mes jeunes patientes me questionnent sur des crèmes spécifiques, je leur laisse le choix. Ce n'est pas une obligation."

Ce qui est également conseillé par la dermatologue interrogée, est de posséder une crème de jour avec une protection solaire, soit un indice, et ce même en hiver.

Pour bien choisir sa crème, cependant, Bernadette Blouard recommande d'observer les principes actifs. "Il faut quand même émettre un bémol vis-à-vis de la façon dont la crème est composée". Les prix de ces produits, qui varient, n'ont pas forcément de valeur effective. Dans tous les cas, il faut se référer aux professionnels. "Il faut se faire conseiller par les personnes adéquates, notamment les dermatologues puisque ça fait partie de leur boulot, et aussi les pharmaciens qui s'y connaissent généralement très bien et qui vont pouvoir bien orienter le patient."



Quid de l'acide hyaluronique?

Ces dernières années, c'est un composant qui est promu dans les publicités. Mais qu'en est-il réellement? "Il y a à boire et à manger", répond la spécialiste. "Quand il est écrit sur le packaging 'acide hyaluronique', ça veut tout dire et rien dire, parce que ce que vous devez savoir, c'est que la composition en acide hyaluronique ne va pas forcément être valable pour vous et ça dépend de la taille de la molécule qu'on va introduire dans la crème." Toutes les molécules ne pénètrent effectivement pas dans la peau. "Vous pourriez vous donner bonne conscience d'utiliser une crème tout venant, en vous disant 'Chic, je mets de l'acide hyaluronique', et en fait ça ne sert à rien du tout, parce que vous êtes tombé sur une molécule qui est trop grosse et qui ne pénètre pas bien dans la peau", ce qui vous induirez donc en erreur.

Ce qu'il faut savoir pour préserver sa peau: