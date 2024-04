Caroline Fontenoy partage des conseils et des astuces pour la vie quotidienne dans "Capital Santé"

Les vidéocasts "Capital Santé" proposent une exploration approfondie de différents sujets de santé. Conçus pour informer et sensibiliser, ils rassemblent des témoignages et des interviews de professionnels de la santé, dans le but de partager des conseils et des astuces pour la vie quotidienne.

Ce projet est très important pour Caroline Fontenoy. En effet, il y a quelques années, à la naissance de sa première fille, la journaliste a pleinement pris conscience de l'importance de la santé. "Mon expérience de la prématurité a changé beaucoup de choses. Je me suis rendu compte de l'importance de la santé au sens large. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment que, peut-être, la vie de ma fille ne tenait qu'à un fil. J'avais déjà beaucoup d'admiration pour le corps médical, pour tous ces professionnels qui vouent leur vie à notre santé", ajoute-t-elle.