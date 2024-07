Les températures grimpent: à partir de quand peut-on parler de canicule?

Partager:

Ces dernières années, le terme "canicule" est devenu de plus en plus courant, notamment en Europe où les températures ont atteint des niveaux records. Existe-t-il un seuil de température pour ce phénomène ? Quelle en est la durée ? Découvrez les critères spécifiques qui permettent de qualifier une période de canicule.

Ces dernières années, on entend de plus en plus parler de "canicule". Encore cet été, la chaleur s'est installée chez nos voisins en Europe. Les températures dépassent les 40° en Grèce et en Italie et tout le sud de l'Europe est en proie à des températures hors normes. En France 39 départements sont en alerte orange canicule. Mais à partir de quand peut-on parler de canicule ?

La canicule est une période prolongée de températures exceptionnellement élevées, durant au moins trois jours consécutifs, avec des impacts significatifs sur la santé humaine, l'économie, l'agriculture et les écosystèmes. Ce phénomène météorologique est caractérisé par des températures anormalement élevées, qui varient selon les régions. Pour qu'une période soit qualifiée de canicule, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. Températures et durées En Belgique, l'IRM (Institut Royal Météorologique) parle de canicule lorsque les maxima à Uccle atteignent au moins 25°C durant au moins cinq jours consécutifs parmi lesquels le seuil des 30°C est atteint durant au moins trois jours.

En France, les températures doivent être élevées, souvent supérieures à 30°C le jour et ne descendant pas en dessous de 20°C la nuit. La période doit durer au moins trois jours consécutifs. Par exemple, à Paris, on parle de canicule à partir de 31°C le jour et 21°C la nuit. En Haute-Corse, les seuils sont de 33°C le jour et 23°C la nuit. Dans le département de la Gironde, il faut atteindre 35°C le jour et 21°C la nuit. En résumé, pour parler de canicule, il faut des températures élevées persistantes, de jour comme de nuit, sur une période d'au moins trois jours, avec des seuils spécifiques qui varient selon les régions.