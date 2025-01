À quel moment un parent séparé doit-il présenter un nouveau partenaire à ses enfants? La réponse d'un psychopédagogue

Il y en a plus qu'avant. Les familles recomposées sont plus fréquentes de nos jours et cela complique les choses pour les membres de ces familles, avance Bruno Humbeeck: "Auparavant, vous aviez une fratrie composée de vos frères et sœurs dans un couple qui ne bougeait pas, c'était la famille nucléaire. Ce n'était pas nécessairement simple, mais maintenant, vous avez des pièces ajoutées avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Ce qu'on appelle pompeusement le 'vivre ensemble', ce n'est pas quelque chose qui s'impose mais qui se construit. Or, les parents ont très peu d'outils pour le faire."

Le psychopédagogue continue: "Chacun va devoir trouver sa place dans un groupe parfois de manière continue, parfois transitoire. Par exemple, c'est important que chacun soit respecté dans les émotions qu'il vit. C'est la véritable démocratie, le droit que l'on reconnaît à chacun de vivre des émotions qui sont différentes des autres."