Après trois ans de travaux, la cure de jouvence du Parc royal de Bruxelles est terminée

Pour un budget de 1,8 million d'euros, majoritairement financé par Urban.Brussels, ce sont 2,37 kilomètres de bordures en acier corten, 46.000 m² de sentiers et 4.000 m² de pelouses qui ont été réaménagés. En outre, 925 mètres de tuyaux de canalisation ont été remplacés et 85 avaloirs remis en état.

"Chaque jour, des milliers de riverains et de travailleurs viennent y prendre une bouffée d'air frais et des centaines de coureuses et de coureurs viennent s'y défouler", rappelle Zoubida Jellab (Ecolo), échevine des Espaces verts de la Ville de Bruxelles. Une fréquentation qui, avec la circulation des eaux pluviales, a détérioré les chemins et le patrimoine végétal du parc.