Avis défavorable de la commune d'Uccle pour les logements sociaux au Bois de Calevoet

Le collège des bourgmestre et échevins d'Uccle a rendu un avis défavorable concernant la construction de 59 logements au Bois de Calevoet le 20 décembre au terme d'une commission de concertation sur le sujet, a indiqué mardi la commune.

La commune estime que "les constructions sur des sites naturels et ces îlots de fraîcheur, rendant des bénéfices sociaux et sanitaires, ont déjà fortement impacté ceux-ci ces dernières années".

Le projet régional mené par Sfar, une filiale de Finance.brussels destinée à la construction de logements sociaux et moyens, visait à construire quatre immeubles composés de 59 logements ainsi que d'un parking sous-terrain de 25 places.

"À Uccle, nous tenons à ce que tous les quartiers soient respectés et bénéficient d'une très haute qualité de vie. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons préserver cette parcelle boisée située dans un périmètre déjà particulièrement densifié et qui mérite aussi des espaces verts préservés", a indiqué le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès.

L'enquête publique s'était déroulée entre le 6 novembre et le 5 décembre 2023 et les résultats de celle-ci ainsi que des réclamations de riverains et d'associations ont été présentés lors de la commission de concertation du 20 décembre.