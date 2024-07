Des réseaux de chaleur dans les parcs d'activités économiques dès 2025 à Nivelles

Chaque réseau devrait permettre de chauffer l'équivalent d'un millier d'habitations et constituera un ensemble de conduites d'eau qui connecteront un centre de production de chaleur aux consommateurs.

Concernant la zone d'activités de Nivelles Sud, le projet vise à connecter deux bâtiments tertiaires, gérés par l'intercommunale in BW et abritant des bureaux, à trois industries locales.

Le projet se concentre actuellement sur un noyau de 216 unités d'habitation réparties dans 21 bâtiments, six futurs commerces de proximité et quatre immeubles de bureaux.

Dans le parc de Nivelles Nord, le projet vise à créer une synergie énergétique entre différents secteurs, en reliant un nouveau quartier résidentiel, des bureaux, des bâtiments industriels en construction, et potentiellement le futur hôpital de Nivelles.

Le début des travaux est annoncé au premier semestre 2025.

Auteure du projet, l'entreprise Karno Energy développe des réseaux de chaleur approvisionnés en énergie décarbonée. Elle compte à son actif une quinzaine de réseaux de chaleur en construction ou en passe de l'être, à Bruxelles et en Wallonie.

Karno emploie 30 personnes et scelle des partenariats avec des institutions publiques et privées, industries et promoteurs de projets immobiliers.