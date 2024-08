Est-ce que la mer peut appartenir à un État?

La mer de Chine méridionale est au cœur de tensions géopolitiques, avec Pékin revendiquant une vaste majorité de cette zone maritime. Mais une mer peut-elle vraiment appartenir à un État ? Entre revendications historiques et décisions internationales, le débat soulève des questions cruciales sur la souveraineté maritime et le droit international.

La Chine revendique presque la totalité de la mer de Chine méridionale, incluant des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins.

Cependant, en 2016, un tribunal arbitral international a invalidé ces revendications, déclarant que la "ligne en neuf traits" n'avait aucune base juridique selon le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM).

Malgré cette décision, la Chine a rejeté le verdict et continue de renforcer sa présence militaire et civile dans la région, ce qui exacerbe les tensions avec les autres pays riverains et les acteurs internationaux.

La mer et la souveraineté étatique

En réalité, une mer ne peut pas appartenir à un pays dans son intégralité. Selon le droit international, les mers sont considérées comme des "choses communes" et échappent à toute appropriation privée ou étatique.