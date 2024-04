Hal se prépare au festival des jacinthes dans le bois de Hal

Les préparatifs battent leur plein dans le bois de Hal (Brabant flamand) afin d'y accueillir les milliers de visiteurs qui veulent venir profiter de la beauté des jacinthes mauves. Pour gérer cet afflux à partir de la mi-avril, la commune brabançonne et l'Agence flamande pour la nature et les forêts ont une nouvelle fois uni leurs forces, annoncent-elles mercredi.

Au vu de son succès, cette floraison a fini par donner naissance au Festival des jacinthes, lors duquel des gardes forestiers et des bénévoles se tiennent prêts à remettre les visiteurs égarés sur le droit chemin et à protéger les fleurs fragiles.

L'Agence de la nature et des forêts et la Ville de Hal invitent les visiteurs à se rendre dans le bois à pied, à vélo ou en transports en commun. Des navettes gratuites, notamment au départ de la gare, seront mises en place les 13, 14, 20, 21, 27 et 28 avril et le 1er mai, de 9h00 à 20h00 à chaque fois. Nouveauté cette année: une navette séparée sera disponible pour les personnes à mobilité réduite. Du 15 avril au 1er mai, des vélos gratuits seront également mis à disposition au point vélo de la gare.

Les personnes qui souhaitent venir en voiture sont invitées à éviter les parkings du bois de Hal, qui risquent d'être surchargés. De plus, en raison des travaux de l'écoduc sur le ring de Bruxelles, il y a beaucoup moins de places de parking qu'à l'accoutumée. Selon la Ville, il est préférable d'utiliser le parking gratuit de la Welkomstlaan et de prendre la navette gratuite qui s'y trouve.