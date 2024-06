La tête dans les étoiles: Spoutnik ou comment la guerre froide a influencé la conquête spatiale

Partager:

Dans ce nouvel épisode du vidéocast "La tête dans les étoiles", Luc Gilson et Pierre-Emmanuel Paulis, formateur à l'Euro Space Center et président de la "Mars Society Belgium", reviennent sur les débuts de la conquête de l’espace avec le lancement de Spoutnik.

4 octobre 1957. C'est ce jour-là que la conquête de l'espace a véritablement commencé grâce au tout premier satellite artificiel lancé par les Russes. Il s'appelait Spoutnik.

Spoutnik, il paraît que ça veut dire compagnon de route ou satellite. Tout ce qui tourne autour de la Terre, on peut dire que c'est un Spoutnik. Et c'est un nom qui est devenu évidemment mythique puisque c'était le tout premier satellite artificiel lancé en orbite, par les Soviétiques à l'époque. C'est une question qu'on pose souvent : pourquoi les Russes et pas les Américains ? On est en pleine guerre froide. Les Américains préparaient un satellite mais ils avaient annoncé le lancement pour l’année d’après, l’année géophysique international en 1958. En apprenant la nouvelle, les Russes ont trouvé l’occasion unique de pouvoir narguer les Américains en plein contexte de guerre froide et donc ils ont transformé un missile balistique militaire soviétique en fusée capable d’envoyer un objet autour de la terre à la vitesse de 28.000 km/h. À lire aussi "La tête dans les étoiles": voici les illustres femmes qui ont marqué l'histoire de la conquête spatiale

Il faut rappeler qu’à cette époque la grande différence c’est que les Américains étaient très transparents, ils communiquaient beaucoup sur leur programme, les Russes pas du tout. On n’a su qu’après, une fois que le lancement a eu lieu, on a su qu’ils avaient été les premiers. C’était le Kremlin qui chapeautait le programme spatial soviétique et c’était donc militaire et top secret. Spoutnik, c’était une sphère de 58 centimètres de diamètre qui émettait un bip bip, il y avait un émetteur radio. Les Russes ont dû le préparer très vite. La décision a été prise par le kremlin qu’il fallait le lancer le plus rapidement possible, avant celui des Américains. Les fusées balistiques militaires soviétiques étaient plus rapides que les fusées Américaines qui avaient moins de distance à parcourir en cas d’éventuelle attaque dans le contexte de la guerre froide. Les missiles américains étaient moins puissants que les Russes, donc il y a eu cette facilité pour les Russes de pouvoir "satelliser", envoyer à 28.000 km/h un objet avant les fusées américaines.