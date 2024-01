Le Parlement européen approuve une réduction accrue de puissants gaz à effet de serre

Ces gaz fluorés sont utilisés dans les réfrigérateurs, la climatisation, les pompes à chaleur ou les systèmes de protection contre les incendies.

Le texte introduit aussi des dates jalons pour l'élimination progressive de leur utilisation dans des secteurs où il est techniquement et économiquement possible de passer à d'autres solutions (réfrigération domestique, climatisation et pompes à chaleur, par exemple).