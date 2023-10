Le Singe du Grand'Garde sur l'Hôtel de Ville de Mons daterait du 15e siècle, selon l'UMons

L'UMons a précisé qu'un "acier contient moins de 2 % en poids de carbone et une fonte ferreuse plus de 2 % en poids". Les résultats de l'analyse chimique du petit Singe, qui a été menée au Centre Terre et Pierre de Tournai, montrent que "le corps du Singe est en acier à bas carbone, l'échantillon contenant environ 0.1 % en poids de carbone. Ce constat étant fait, on peut donc en déduire que le Singe du Grand'Garde pourrait dater du milieu du 15e siècle, à l'époque où la région de Mons était à son apogée dans la fabrication de pièces en fer 'bas-fourneau' forgé".