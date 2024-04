L'Univers continue bien de grandir, avec un petit coup de frein

"On a mesuré la position des galaxies dans l'espace et aussi dans le temps, puisque plus elles sont éloignées, plus on remonte dans le temps, vers un Univers de plus en plus jeune", explique à l'AFP Arnaud de Mattia, du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), qui co-dirige le groupe d'interprétation cosmologique des données.

En un an, DESI, collaboration internationale de 70 institutions autour du Berkeley Lab américain, a déjà dressé une carte de six millions de sources lumineuses, galaxies et quasars, sur les 11 derniers milliards d'années de l'histoire de l'Univers (qui a 13,8 milliards d'années).

Elle en a annoncé les résultats jeudi dans deux conférences, en Suisse et aux Etats-Unis, avant la publication d'une série d'articles scientifiques dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.