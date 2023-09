Moins de polluants dans l'air et moins de bruit lors du dimanche sans voiture à Bruxelles

Le dimanche sans voiture à Bruxelles a influencé favorablement la qualité de l'air et l'ambiance sonore, indique lundi Bruxelles Environnement dans un communiqué.

La qualité de l'air était bien meilleure, "avec une baisse importante des concentrations de plusieurs polluants", surtout dans les environnements urbains les plus fréquentés par les véhicules motorisés. Par exemple, lors de cette 23e édition du dimanche sans voiture, les concentrations de monoxyde et dioxyde d'azote "ont baissé respectivement de 95 à 77% par rapport à un dimanche moyen" sur le boulevard du Régent, remarque Bruxelles Environnement. "Une chute encore plus marquée si l'on compare avec un jour de semaine moyen", précise la porte-parole, Pascale Hourman.

En termes de pollution sonore, "une forte diminution des niveaux de bruit de fond a été relevée aux différentes stations de mesure situées à proximité de voiries". Des réductions importantes ont été constatées par rapport au dimanche précédant l'événement. À proximité de l'autoroute E40 à Woluwe-Saint-Lambert, la pression acoustique aurait diminué de 99%.