UE: accord pour élargir le traitement des eaux usées urbaines

Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil de l'UE sont parvenus à un accord provisoire sur une réforme de la directive sur le traitement des eaux usées des villes. Les normes autour de la collecte, du traitement et rejet de ces eaux "résiduaires" s'appliquent aujourd'hui aux communes de plus de 2.000 habitants. À l'avenir, ce sera le cas pour les entités dès un millier d'habitants.