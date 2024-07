Un nouveau manuel pour repenser les espaces publics bruxellois

L'ouvrage de 657 pages, qui vient d'être publié, rassemble les recommandations des différentes administrations bruxelloises. Il est destiné aux communes et aux développeurs de projets qui pourront désormais s'y retrouver plus facilement dans l'enchevêtrement des réglementations bruxelloises, des meilleures pratiques, des guides et des vade-mecum.

"Les Bruxellois ont besoin de plus d'espace pour se rencontrer, de zones scolaires plus sûres, de trottoirs plus larges, d'arbres partout, d'une meilleure gestion des eaux de pluie, de mobilier urbain et de solutions intelligentes pour la circulation et le stationnement. Grâce au nouveau manuel, tous les projets, petits et grands, pourront être améliorés", a souligné Ans Persoons.

À bien des égards, ce manuel est beaucoup plus progressiste que les réglementations existantes. "C'est nécessaire car l'espace public que nous concevons aujourd'hui doit répondre aux défis de demain", a-t-elle ajouté.