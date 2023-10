Vietnam: le delta du Mékong menacé par l'épuisement de ses réserves de sable, selon le WWF

Au rythme actuel de 35 à 55 millions de mètres cubes de sable prélevés chaque année, "le stock exploitable sous le lit du fleuve (estimé entre 367 et 550 millions de mètres cubes, NDLR) ne peut pas durer plus de dix ans", a indiqué l'ONG de défense de l'environnement dans un texte daté du mois d'août.

L'épuisement des réserves de sable peut conduire à une hausse de 10% des zones touchées par l'intrusion du sel, qui affecte déjà les récoltes, a expliqué jeudi à l'AFP le chercheur Sepehr Eslami, impliqué dans le rapport.

Le phénomène peut aussi accélérer "l'érosion des berges de rivière, et de plus grandes marées qui peuvent mener à plus d'inondations et d'érosion", a poursuivi l'expert.

Le rapport a pointé du doigt l'effet néfaste des barrages hydroélectriques construits en amont sur le fleuve Mékong, qui retiennent une partie des alluvions nécessaires au renouvellement des réserves de sable.