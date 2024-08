Voici CLAWS, un robot conçu pour rendre l'agriculture de demain plus durable: "Il élimine les mauvaises herbes en une fraction de seconde"

CLAWS, le robot agricole de la start-up Earth Rover, tente de révolutionner le désherbage et le monitoring des cultures grâce à l'intelligence artificielle et à une technologie de lumière concentrée. Capable de fonctionner de manière autonome sur divers terrains et conditions météorologiques, CLAWS promet de rendre l'agriculture plus durable et efficiente.

Le prototype de CLAWS se distingue par ses deux principales fonctions : le désherbage et le monitoring des cultures. Alliant intelligence artificielle et robotique, ce robot est capable d'atteindre des zones difficiles d'accès pour les agriculteurs et les équipements traditionnels. "Personne n'aime désherber un champ par une journée humide, venteuse et froide. Alors pourquoi ne pas confier cette tâche à un robot ?" expliquent ses créateurs.

CLAWS signifie Concentrated Light Autonomous Weeding and Scouting. Ce robot innovant, développé par Earth Rover, utilise une technologie brevetée de lumière concentrée pour éliminer les mauvaises herbes sans nuire aux cultures ou au sol environnant. James Miller, PDG de cette start-up spécialisée dans la technologie agricole, nous en dit plus :

"La meilleure façon de le décrire est de le comparer à un écolier avec une loupe. CLAWS concentre la lumière sur un petit point focal du méristème, le point de croissance de la mauvaise herbe, et délivre une impulsion d'énergie suffisante pour la détruire."